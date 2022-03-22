Веймелка продлил контракт с «Аризоной»

Вратарь «Аризоны» Карел Веймелка подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Новое соглашение с 25-летним чехом рассчитано на три года, финансовые условия сделки не разглашаются. По окончании сезона вратарь мог стать ограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Веймелка провел 36 матчей, в которых сделал один шатаут и пропустил 111 шайб при 90,5 процента отраженных бросков.