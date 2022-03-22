Веймелка продлил контракт с «Аризоной»
Вратарь «Аризоны» Карел Веймелка подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Новое соглашение с 25-летним чехом рассчитано на три года, финансовые условия сделки не разглашаются. По окончании сезона вратарь мог стать ограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне Веймелка провел 36 матчей, в которых сделал один шатаут и пропустил 111 шайб при 90,5 процента отраженных бросков.
The @ArizonaCoyotes have signed Karel Vejmelka (@vejmelkarl) to a three-year contract extension! ? #NHLTradeDeadline pic.twitter.com/UjK4incwZF— NHL (@NHL) March 21, 2022
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