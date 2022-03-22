«Вегас» подтвердил обмен Дадонова в «Анахайм»
Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов перешел в «Анахайм», сообщает официальный сайт НХЛ.
Взамен на 33-летнего россиянина и выбор во втором раунде драфт 2023 или 2024 года «Голден Найтс» получат защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера.
Контракт Дадонова с «Вегасом» с кэпхитом 5 млн долларов истекал после окончания сезона-2022/23.
В текущем сезоне на счету Дадонова 27 (15+12) очков в 62 матчах при показателе полезности «минус 3».
? The Golden Knights have acquired John Moore and Ryan Kesler from the Anaheim Ducks in exchange for Evgenii Dadonov and a conditional 2024 2nd round pick. #VegasBorn pic.twitter.com/fdXWksqXq1— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 21, 2022
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