«Вегас» подтвердил обмен Дадонова в «Анахайм»

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов перешел в «Анахайм», сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен на 33-летнего россиянина и выбор во втором раунде драфт 2023 или 2024 года «Голден Найтс» получат защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера.

Контракт Дадонова с «Вегасом» с кэпхитом 5 млн долларов истекал после окончания сезона-2022/23.

В текущем сезоне на счету Дадонова 27 (15+12) очков в 62 матчах при показателе полезности «минус 3».