«Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов. Россиянин провел в клубе один день
«Вегас» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон.
Клуб забрал 23-летнего игрока 7 октября после того, как «Флорида» поместила хоккеиста на драфт отказов.
Денисенко в сезоне-2022/23 сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Пантерз». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Новости