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«Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов. Россиянин провел в клубе один день

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вегас» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон.

Клуб забрал 23-летнего игрока 7 октября после того, как «Флорида» поместила хоккеиста на драфт отказов.

Денисенко в сезоне-2022/23 сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Пантерз». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».

Григорий Денисенко и&nbsp;Тревор Зеграс. НХЛ, таблица трансферов: «Вегас» забрал Денисенко, «Анахайм» подписал новый контракт с Зеграсом

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Григорий Денисенко
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