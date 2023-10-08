«Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов. Россиянин провел в клубе один день

«Вегас» выставил российского нападающего Григория Денисенко на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон.

Клуб забрал 23-летнего игрока 7 октября после того, как «Флорида» поместила хоккеиста на драфт отказов.

Денисенко в сезоне-2022/23 сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Пантерз». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».