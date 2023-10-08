«Даллас»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Даллас Старз»
Город: Даллас, Техас (США)
Год основания: 1924
Главный тренер: Питер Дебур
Капитан: Джейми Бенн
Домашняя арена (вместимость): Американ Эйрлайнс-центр (на 18 532)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Даллас»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Даллас» занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции со 108 очками и расположился на второй строчке в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Старз» дошли до финала Запада, где проиграли «Вегасу» в серии (2-4).
«Даллас» один раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли в 1999 году, а также два раза брал Президентский кубок (1998, 1999).
«Даллас»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Даллас» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Сент-Луиса» на арене «American Airlines Center» в городе Даллас. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Старз» также встретятся с «Блюз» на своем льду в четверг, 18 апреля (начало — 04.30 мск).
«Даллас»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 03:00 (мск). «Даллас» — «Сент-Луис»
18 октября. 05:30. «Вегас» — «Даллас»
20 октября. 05:00. «Анахайм» — «Даллас»
22 октября. 03:00. «Даллас» — «Филадельфия»
25 октября. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»
27 октября. 03:00. «Даллас» — «Торонто»
31 октября. 03:00. «Даллас» — «Коламбус»
Календарь матчей «Далласа» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Далласа»
Питер Дебур (55 лет) начал тренерскую карьеру в 1994 году. Ранее канадский специалист работал с «Флоридой», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Вегасом» и с другими командами. Тренер дважды выходил в финал Кубка Стэнли (2012, 2016). Дебур возглавляет «Старз» с 2022 года.
Российские хоккеисты «Далласа»
- Евгений Дадонов (нападающий)
«Даллас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -