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«Бостон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Бостон» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября матчем с «Чикаго»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Георгий Меркулов.
Георгий Меркулов.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Бостон Брюинз»
Город: Бостон, Массачусетс (США)
Год основания: 1924
Главный тренер: Джим Монтгомери
Капитан: Брэд Маршан
Домашняя арена (вместимость): ТД-гарден (на 17 565)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический

«Бостон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Бостон» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 135 очками и возглавил Атлантический дивизион. В Кубке Стэнли «Брюинз» уступили в серии 1/4 финала турнира «Флориде» (3-4).

«Бостон» шесть раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011).

«Бостон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Бостон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашним матчем против «Чикаго» на TD Garden. Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Брюинз» на выезде закроют чемпионат НХЛ матчем на своем льду с «Оттавой» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Бостон»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02:30 (мск). «Бостон» — «Чикаго»

15 октября. 02:00. «Бостон» — «Нэшвилл»

20 октября. 05:30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

23 октября. 03:30. «Анахайм» — «Бостон»

25 октября. 03:30. «Чикаго» — «Бостон»

27 октября. 02:00. «Бостон» — «Анахайм»

29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»

31 октября. 02:00. «Бостон» — «Флорида»

Календарь матчей «Бостона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Бостона»

Джим Монтгомери (54 года) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист ранее работал в клубах «Дюбюк Файтинг Сэйнтс», «Денвер Пионерс» и в «Даллас Старз».

В 2023 году Монтгомери получил приз «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру сезона в регулярном чемпионате НХЛ.

Российские хоккеисты «Бостона»

  • Георгий Меркулов (нападающий)

«Бостон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
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11.10 05:30
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