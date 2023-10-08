«Бостон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Бостон Брюинз»
Город: Бостон, Массачусетс (США)
Год основания: 1924
Главный тренер: Джим Монтгомери
Капитан: Брэд Маршан
Домашняя арена (вместимость): ТД-гарден (на 17 565)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
«Бостон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Бостон» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 135 очками и возглавил Атлантический дивизион. В Кубке Стэнли «Брюинз» уступили в серии 1/4 финала турнира «Флориде» (3-4).
«Бостон» шесть раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011).
«Бостон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Бостон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашним матчем против «Чикаго» на TD Garden. Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Брюинз» на выезде закроют чемпионат НХЛ матчем на своем льду с «Оттавой» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
«Бостон»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 02:30 (мск). «Бостон» — «Чикаго»
15 октября. 02:00. «Бостон» — «Нэшвилл»
20 октября. 05:30. «Сан-Хосе» — «Бостон»
22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
23 октября. 03:30. «Анахайм» — «Бостон»
25 октября. 03:30. «Чикаго» — «Бостон»
27 октября. 02:00. «Бостон» — «Анахайм»
29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»
31 октября. 02:00. «Бостон» — «Флорида»
Календарь матчей «Бостона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Бостона»
Джим Монтгомери (54 года) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист ранее работал в клубах «Дюбюк Файтинг Сэйнтс», «Денвер Пионерс» и в «Даллас Старз».
В 2023 году Монтгомери получил приз «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру сезона в регулярном чемпионате НХЛ.
Российские хоккеисты «Бостона»
- Георгий Меркулов (нападающий)
«Бостон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
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|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
|6
|Питтсбург
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|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -