«Вегас» на странице клуба в Twitter представил третий комплект формы.

Он выполнен в золотых цветах, намекая на прозвище клуба — «золотые рыцари».

В прошлом сезоне НХЛ «Вегас» вылетел в финале Западной конференции от «Далласа» (1-4).

Here it is in all its Golden glory ? #VegasGoesGold pic.twitter.com/Ijram8lT8J