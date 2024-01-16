«Вегас» обыграл «Нэшвилл», у Дорофеева два результативных паса

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Марк Стоун, еще один гол забил Джонатан Маршессо, Павел Дорофеев сделал две результативные передачи. У «Предаторз» шайба на счету Люка Евангелисты.

После этого матча «Вегас» с 55 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 49 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Стоун — 13 (Дорофеев, Хэг), 15:25 — 1:0. Стоун — 14 (Стивенсон, Дорофеев), 21:11 — 2:0. Евангелиста — 9 (Каррье, Йоси), 37:22 — 2:1. Стоун — 15 (Стивенсон), 39:36 — 3:1. Маршессо — 18 (п.в., Пьетранджело, Руа), 59:42 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Сарос (56:33 — 59:42).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (5+16+9) — 35 (8+14+13).

Наши: Барбашев (19.18/0/+1), Дорофеев (13.29/3/+2) — Гурьянов (14.16/2/0), Тренин (14.18/3/-1).

16 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17719 зрителей.