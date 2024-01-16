«Каролина» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Каролину» со счетом «Каролину» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» отличились Тревор Мур, оформивший дубль, Филипп Дано, Алекс Лаферрьер и Пьер-Люк Дюбуа, Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук и Джек Друри.

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