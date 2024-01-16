«Миннесота» разгромила «Айлендерс», Капризов сделал результативную передачу

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:0.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, у «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 32 и был заменен после второго периода.

После этого матча «Миннесота» с 41 очком занимает 13-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 48 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Айлендерс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Зуккарелло — 7 (бол., Фэйбер, Болди), 2:11 — 1:0. Девар — 7, 22:18 — 2:0. Эрикссон Эк — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 33:36 — 3:0. Эрикссон Эк — 17 (мен., Фолиньо), 56:09 — 4:0. Фолиньо — 7 (Годро, Бродин), 59:03 — 5:0.

Вратари: Флери — Сорокин (Эплби, 40:00).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 40 (12+20+8) — 21 (10+3+8).

Наши: Капризов (17.23/5/0) — Романов (17.23/0/0).

16 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18231 зритель.