«Миннесота» победила «Вегас»
06:32
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 2:1.
На шайбу Томаша Носека гости ответили точными бросками Кирилла Капризова и Джоэля Эрикссона.
После этого матча «Миннесота» с 48 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе, «Вегас» с 50 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Миннесота» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Носек — 5 (Руа, Так), 5:33 — 1:0. Капризов — 14 (бол., Эрикссон Эк, Фиала), 46:13 — 1:1. Эрикссон Эк — 12 (Гринуэй, Сутер), 47:08 — 1:2.
Вратари: Флери (58:33) — Тэлбот.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (10+7+11) — 27 (12+7+8).
Наши: — - Капризов (18.40/4/+1).
4 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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