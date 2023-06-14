«Вегас» — «Флорида»: Стоун оформил дубль в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» увеличил преимущество в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды». Счет стал 5:1.

На 18-й минуте второго периода нападающий Марк Стоун оформил дубль. Для него это 10-й гол в плей-офф.

«Голден Найтс» ведут в серии — 3-1.