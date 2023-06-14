«Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» довели счет до крупного в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» выиграл у «Флориды» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. После двух периодов счет 6:1.

За 2 минуты до сирены нападающий Майкл Амадио отметился заброшенной шайбой. Для него это 5-й гол в нынешнем плей-офф.

«Голден Найтс» ведут в серии — 3-1.