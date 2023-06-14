«Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» увеличили преимущество до трех шайб

«Вегас» упрочил преимущество в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». На 13-й минуте второго периода счет стал 4:1.

32-летний нападающий Рейли Смит забросил шайбу с передачи Уильяма Карлссона.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».