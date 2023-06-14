«Вегас» — «Флорида»: Хозяева забросили третью шайбу в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» вернул преимущество в две шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Счет стал 3:1.

На 11-й минуте второго периода голом отметился 35-летний защитник Алек Мартинес. Для него это вторая шайба в этом плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».