Дубль Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Флориду» и прервать серию из пяти поражений

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Бретт Хауден, Николя Руа и Уильям Карлссон. У «Пантерз» голы забили Картер Верхаге, Сэм Беннетт и Сэм Рейнхарт, Аарон Экблад оформил ассистентский хет-трик, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

«Вегас» прервал серию из пяти поражений и с 70 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 88 очками лидирует на «Востоке».