НХЛ, расписание и результаты матчей 18 марта: «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» и другие встречи
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Голы: Манта — 5 (Оши), 4:29 — 0:1. Манта — 6, 12:20 — 0:2. Фехервари — 5 (Спронг, Карлсон), 21:20 — 0:3. Бьоркстранд — 22 (бол., Ворачек, Доми), 26:57 — 1:3. Овечкин — 38 (бол., Шири, Уилсон), 30:44 — 1:4. Лайне — 24 (Веренски, Пик), 41:47 — 2:4. Макмайкл — 8, 44:15 — 2:5. Шири — 16 (п.в., ван Римсдайк, Бэкстрем), 47:21 — 2:6. Кузнецов — 20 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 49:03 — 2:7.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 21:20, 47:10 — 47:21) — Ванечек.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 41 (13+17+11) — 33 (8+15+10).
Наши: Гавриков (18.57/1/-2), Чинахов (13.23/1/0) — Кузнецов (17.56/1/-1), Овечкин (17.03/4/-1), Орлов (19.11/3/+1).
Коламбус. Nationwide Arena. 15911 зрителей.
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ли — 23 (бол., Барзал, Добсон), 20:49 — 0:1. Крайдер — 40 (бол., Лафренье, Труба), 33:38 — 1:1. Палмиери — 11 (Пулок, Пелек), 57:16 — 1:2.
Вратари: Шестеркин — Сорокин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (12+10+8) — 28 (7+11+10).
Наши: Панарин (20.43/4/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Монреаль» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Факса — 3 (Раффль, Радулов), 18:33 — 0:1. Кофилд — 12 (бол., Сузуки, Уайдмэн), 29:36 — 1:1. Бенн — 16 (Линделл, Клингберг), 35:51 — 1:2. Сузуки — 17 (Кофилд, Романов), 48:52 — 2:2. Шюнеман — 1 (Р. Питлик, Дофен), 52:47 — 3:2. Клингберг — 3 (Бенн, Гурьянов), 55:14 — 3:3. Клингберг — 4 (Бенн, Сегин), 64:50 — 3:4.
Вратари: Аллен (64:50) — Эттингер (64:50).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (9+10+7+5) — 35 (12+10+9+4).
Наши: Романов (23.17/1/+2) — Гурьянов (11.11/0/+2), Радулов (10.39/0/+1).
Монреаль. Centre Bell. 20714 зрителей.
«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Руведел — 3 (Петтерссон, Зогорна), 14:42 — 0:1. Мэтисон — 9 (Капанен, Марино), 30:52 — 0:2. Перрон — 18 (Барбашев, Парэйко), 36:55 — 1:2. Барбашев — 19 (Саад), 41:49 — 2:2.
Победный буллит: Раст.
Вратари: Хуссо (65:00) — Джерри (65:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (8+6+7+4) — 45 (9+17+15+4).
Наши: Барбашев (15.18/1/0), Бучневич (23.18/3/-1), Тарасенко (19.47/3/+1), Торопченко (6.01/1/-1) — Малкин (19.38/8/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)
Голы: Санхейм — 5, 7:44 — 1:0. Жанно — 20 (Сиссонс), 20:23 — 1:1. Йорк — 2 (бол., Конекны, Фараби), 21:22 — 2:1. ван Римсдайк — 14 (Аткинсон, Брассар), 23:48 — 3:1. Майерс — 1 (Йоси, Казинс), 25:16 — 3:2. Джохансен — 16 (бол., Гранлунд, Йоси), 36:05 — 3:3. Форсберг — 32 (Йоси, Дюшен), 41:11 — 3:4. Хэйс — 5 (Ристолайнен), 55:45 — 4:4. Фараби — 12 (Хэйс, Санхейм), 58:41 — 5:4.
Вратари: Харт — Сарос.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 33 (17+11+5) — 34 (11+8+15).
Наши: Проворов (24.14/0/0) — Тренин (17.26/1/0).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 18405 зрителей.
«Торонто» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Михеев — 12 (Холл), 15:48 — 1:0. Марнер — 24 (Таварес, Лильегрен), 24:39 — 2:0. Бир — 4 (Фаст, Слэвин), 44:09 — 2:1. Каше — 13 (Нюландер, Керфут), 47:20 — 3:1. Трочек — 16 (Свечников, Слэвин), 59:56 — 3:2.
Вратари: Челльгрен — Андерсен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 21 (6+6+9) — 36 (14+8+14).
Наши: Любушкин (19.25/0/0), Михеев (14.21/5/+1) — Свечников (17.49/1/0).
Торонто. Scotiabank Arena. 18134 зрителя.
«Эдмонтон» — «Баффало» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Ямамото — 15 (Макдэвид, Сиси), 7:21 — 1:0. Макдэвид — 34 (Ямамото, Кейн), 13:10 — 2:0. Драйзайтль — 40 (Хаймэн), 28:42 — 3:0. Нерс — 7 (Хаймэн, Сиси), 33:42 — 4:0. Олофссон — 11 (Асплунд, Миттельштадт), 43:21 — 4:1. Шор — 5 (мен., Бэрри), 45:58 — 5:1. Бэрри — 4 (бол., Фогеле, Маклеод), 55:36 — 6:1.
Вратари: Смит — Андерсон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (12+13+11) — 28 (7+11+10).
Наши: — .
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Копитар — 16 (бол., Дурзи), 26:57 — 1:0. Дано — 18 (Дурзи, Мур), 36:27 — 2:0. Кемпе — 26 (п.в.), 57:03 — 3:0.
Вратари: Петерсен — Раймер (56:37 — 57:03).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 27 (10+14+3) — 29 (6+14+9).
Наши: — - Барабанов (14.23/0/-1).
Лос-Анджелес. Staples Center. 13137 зрителей.
«Ванкувер» — «Детройт» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Сутер — 12 (Наместников), 28:09 — 0:1.
Вратари: Демко — Неделькович.
Штраф: 2 — 16.
Броски: 43 (12+17+14) — 35 (18+13+4).
Наши: Подколзин (13.20/2/0) — Наместников (18.45/1/+1).
Ванкувер. Rogers Arena. 18893 зрителя.
«Вегас» — «Флорида»
18 марта. 5.30 (мск)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|41
|19
|87
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|62
|34
|28
|78
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Филадельфия
|60
|19
|41
|49
|8
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|61
|20
|41
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|60
|26
|34
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|1 : 2
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|3 : 4 ОТ
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|3 : 2
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|5 : 4
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|2 : 3 Б
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|6 : 1
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|0 : 1
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 0
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09