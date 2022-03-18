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Сегодня, 07:45

НХЛ, расписание и результаты матчей 18 марта: «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» и другие встречи

«Вашингтон» разгромил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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Коламбус — Вашингтон — 2:7.
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В ночь на 18 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Голы: Манта — 5 (Оши), 4:29 — 0:1. Манта — 6, 12:20 — 0:2. Фехервари — 5 (Спронг, Карлсон), 21:20 — 0:3. Бьоркстранд — 22 (бол., Ворачек, Доми), 26:57 — 1:3. Овечкин — 38 (бол., Шири, Уилсон), 30:44 — 1:4. Лайне — 24 (Веренски, Пик), 41:47 — 2:4. Макмайкл — 8, 44:15 — 2:5. Шири — 16 (п.в., ван Римсдайк, Бэкстрем), 47:21 — 2:6. Кузнецов — 20 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 49:03 — 2:7.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 21:20, 47:10 — 47:21) — Ванечек.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 41 (13+17+11) — 33 (8+15+10).
Наши: Гавриков (18.57/1/-2), Чинахов (13.23/1/0) — Кузнецов (17.56/1/-1), Овечкин (17.03/4/-1), Орлов (19.11/3/+1).
Коламбус. Nationwide Arena. 15911 зрителей.

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ли — 23 (бол., Барзал, Добсон), 20:49 — 0:1. Крайдер — 40 (бол., Лафренье, Труба), 33:38 — 1:1. Палмиери — 11 (Пулок, Пелек), 57:16 — 1:2.
Вратари: Шестеркин — Сорокин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (12+10+8) — 28 (7+11+10).
Наши: Панарин (20.43/4/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Монреаль» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Факса — 3 (Раффль, Радулов), 18:33 — 0:1. Кофилд — 12 (бол., Сузуки, Уайдмэн), 29:36 — 1:1. Бенн — 16 (Линделл, Клингберг), 35:51 — 1:2. Сузуки — 17 (Кофилд, Романов), 48:52 — 2:2. Шюнеман — 1 (Р. Питлик, Дофен), 52:47 — 3:2. Клингберг — 3 (Бенн, Гурьянов), 55:14 — 3:3. Клингберг — 4 (Бенн, Сегин), 64:50 — 3:4.
Вратари: Аллен (64:50) — Эттингер (64:50).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (9+10+7+5) — 35 (12+10+9+4).
Наши: Романов (23.17/1/+2) — Гурьянов (11.11/0/+2), Радулов (10.39/0/+1).
Монреаль. Centre Bell. 20714 зрителей.

«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Руведел — 3 (Петтерссон, Зогорна), 14:42 — 0:1. Мэтисон — 9 (Капанен, Марино), 30:52 — 0:2. Перрон — 18 (Барбашев, Парэйко), 36:55 — 1:2. Барбашев — 19 (Саад), 41:49 — 2:2.
Победный буллит: Раст.
Вратари: Хуссо (65:00) — Джерри (65:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (8+6+7+4) — 45 (9+17+15+4).
Наши: Барбашев (15.18/1/0), Бучневич (23.18/3/-1), Тарасенко (19.47/3/+1), Торопченко (6.01/1/-1) — Малкин (19.38/8/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)
Голы: Санхейм — 5, 7:44 — 1:0. Жанно — 20 (Сиссонс), 20:23 — 1:1. Йорк — 2 (бол., Конекны, Фараби), 21:22 — 2:1. ван Римсдайк — 14 (Аткинсон, Брассар), 23:48 — 3:1. Майерс — 1 (Йоси, Казинс), 25:16 — 3:2. Джохансен — 16 (бол., Гранлунд, Йоси), 36:05 — 3:3. Форсберг — 32 (Йоси, Дюшен), 41:11 — 3:4. Хэйс — 5 (Ристолайнен), 55:45 — 4:4. Фараби — 12 (Хэйс, Санхейм), 58:41 — 5:4.
Вратари: Харт — Сарос.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 33 (17+11+5) — 34 (11+8+15).
Наши: Проворов (24.14/0/0) — Тренин (17.26/1/0).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 18405 зрителей.

«Торонто» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Михеев — 12 (Холл), 15:48 — 1:0. Марнер — 24 (Таварес, Лильегрен), 24:39 — 2:0. Бир — 4 (Фаст, Слэвин), 44:09 — 2:1. Каше — 13 (Нюландер, Керфут), 47:20 — 3:1. Трочек — 16 (Свечников, Слэвин), 59:56 — 3:2.
Вратари: Челльгрен — Андерсен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 21 (6+6+9) — 36 (14+8+14).
Наши: Любушкин (19.25/0/0), Михеев (14.21/5/+1) — Свечников (17.49/1/0).
Торонто. Scotiabank Arena. 18134 зрителя.

«Эдмонтон» — «Баффало» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Ямамото — 15 (Макдэвид, Сиси), 7:21 — 1:0. Макдэвид — 34 (Ямамото, Кейн), 13:10 — 2:0. Драйзайтль — 40 (Хаймэн), 28:42 — 3:0. Нерс — 7 (Хаймэн, Сиси), 33:42 — 4:0. Олофссон — 11 (Асплунд, Миттельштадт), 43:21 — 4:1. Шор — 5 (мен., Бэрри), 45:58 — 5:1. Бэрри — 4 (бол., Фогеле, Маклеод), 55:36 — 6:1.
Вратари: Смит — Андерсон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (12+13+11) — 28 (7+11+10).
Наши: — .
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Копитар — 16 (бол., Дурзи), 26:57 — 1:0. Дано — 18 (Дурзи, Мур), 36:27 — 2:0. Кемпе — 26 (п.в.), 57:03 — 3:0.
Вратари: Петерсен — Раймер (56:37 — 57:03).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 27 (10+14+3) — 29 (6+14+9).
Наши: — - Барабанов (14.23/0/-1).
Лос-Анджелес. Staples Center. 13137 зрителей.

«Ванкувер» — «Детройт» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Сутер — 12 (Наместников), 28:09 — 0:1.
Вратари: Демко — Неделькович.
Штраф: 2 — 16.
Броски: 43 (12+17+14) — 35 (18+13+4).
Наши: Подколзин (13.20/2/0) — Наместников (18.45/1/+1).
Ванкувер. Rogers Arena. 18893 зрителя.

«Вегас» — «Флорида»
18 марта. 5.30 (мск)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 2 : 3 Б
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 6 : 1
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 0 : 1
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 0
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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