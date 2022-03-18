«Было слышно, как трибуны хлопали после повтора». Ли — о сейве Сорокина в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

В начале первого периода россиянин сделал сейв, отразив шайбу в прыжке после броска Артемия Панарина.

«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этого сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутье, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он дает нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — приводит слова Ли официальный сайт НХЛ.

Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.