«Было слышно, как трибуны хлопали после повтора». Ли — о сейве Сорокина в матче с «Рейнджерс»
Форвард «Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).
В начале первого периода россиянин сделал сейв, отразив шайбу в прыжке после броска Артемия Панарина.
«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этого сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутье, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он дает нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — приводит слова Ли официальный сайт НХЛ.
Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|41
|19
|87
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|62
|34
|28
|78
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Филадельфия
|60
|19
|41
|49
|8
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|61
|20
|41
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|60
|26
|34
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|1 : 2
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|3 : 4 ОТ
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|3 : 2
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|5 : 4
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|2 : 3 Б
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|6 : 1
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|0 : 1
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 0
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09