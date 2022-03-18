Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:59

«Было слышно, как трибуны хлопали после повтора». Ли — о сейве Сорокина в матче с «Рейнджерс»

Ли оценил сейв Сорокина в матче с «Рейнджерс»
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

В начале первого периода россиянин сделал сейв, отразив шайбу в прыжке после броска Артемия Панарина.

«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этого сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутье, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он дает нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — приводит слова Ли официальный сайт НХЛ.

Сорокин сделал 29 сейвов и был признан первой звездой матча.

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, расписание и результаты матчей 18 марта: «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» и другие встречи

Дубль Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Флориду» и прервать серию из пяти поражений
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 2 : 3 Б
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 6 : 1
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 0 : 1
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 0
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 5 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости