«Даллас» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии, у Барбашева гол

«Даллас» в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:2.

В составе «Старз» дубль оформил Тай Делландреа, еще по голу забили Люк Гленденинг и Джейсон Робертсон. У «Голден Найтс» отличились Иван Барбашев Чендлер Стивенсон.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч

«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Барбашев — 6 (Айкел, Маршессо), 13:36 — 1:0. Гленденинг — 2 (Харли), 15:24 — 1:1. Стивенсон — 8 (Теодор, Маршессо), 23:20 — 2:1. Робертсон — 7 (Сутер, Павелски), 25:29 — 2:2. Делландреа — 2 (Кивиранта, Харли), 50:35 — 2:3. Делландреа — 3 (Доми), 52:02 — 2:4.

Вратари: Хилл (56:43 — 59:43) — Эттингер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 29 (10+9+10) — 34 (13+11+10).

Наши: Барбашев (17.49/1/0) — -.

28 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18546 зрителей.

Счет в серии: 3-2