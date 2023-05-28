Аскаров отразил 32 броска во втором матче фарм-клуба «Нэшвилла» в полуфинале плей-офф АХЛ

«Милуоки» во втором матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ уступил «Коачелле» со счетом 3:5.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 35, форвард Егор Афанасьев забросил одну шайбу.

Счет в серии 2-0 в пользу «Коачеллы». Третий матч пройдет 30 мая и начнется в 2.00 мск.