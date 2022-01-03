Вайсфельд: «Если не будет никаких травм и форс-мажоров, то Овечкин должен постепенно приблизиться к Гретцки»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд надеется, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в скором времени приблизится к хоккейной легенде Уэйну Гретцки в гонке снайперов в истории НХЛ.

«Если не будет никаких травм и форс-мажоров, например, ковида, то Александр должен постепенно приблизиться к Гретцки. Это самый легкий рекорд, который в этом году мог установить Александр. Он каждую игру устанавливает их. Понятно, что мы все ждем и следим за его успехами. Это очень интересно», — сказал Вайсфельд «СЭ».

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для российского нападающего «Кэпиталз» Александр Овечкин эта игра стала 1231-й в НХЛ. Он повторил результат финна Олли Йокинена. Теперь они делят 102-е место.

На счету россиянина 754 гола в НХЛ, он отстает от Яромира Ягра (766), идущего на третьей строчке в списке снайперов лиги, на 12 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

В нынешнем сезоне Овечкин установил рекорд НХЛ по забитым голам в большинстве (275). По этому показателю россиянин обошел Дэйва Андрейчука (274).