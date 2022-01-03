Тренер «Нью-Джерси» Насреддин: «Шарангович все больше похож на того Егора, которого мы видели в прошлом году»

Тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин похвалил нападающего Егора Шаранговича, который забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ) и продлил свою голевую серию до 3 игр подряд.

«В последних матчах он выглядит все лучше и лучше. Определенно, он все больше похож на того Егора, которого мы видели в прошлом сезоне. Сейчас его помощь нам необходима. И за последнее время он забил несколько важных голов», — цитирует официальный сайт НХЛ Насреддина.

В сезоне-2021/22 Шарангович провел 30 матчей за «Нью-Джерси», на счету 23-летнего белоруса 14 (7+7) очков.