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Главный тренер «Тампы» сообщил, что возвращение Кучерова запланировано на середину января

09:48
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сможет вернуться после травмы в середине января.

«Не думаю, что он сможет сыграть с «Коламбусом» 5 января, но я надеюсь, что после этого матча он перейдет в статус «возвращение в ближайшие дни». Наш тренерский штаб ориентируется на середину января», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

Кучеров восстанавливается от травмы нижней части тела, он не выходил на лед в официальных матчах с 16 октября. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 3 матчах и набрал 4 (1+3) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/lightning/news/burns-three-things-we-learned-from-another-loss-to-the-new-york-rangers/c-329423470

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Иван Торопцев все материалы автора
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