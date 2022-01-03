Главный тренер «Тампы» сообщил, что возвращение Кучерова запланировано на середину января
09:48
Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сможет вернуться после травмы в середине января.
«Не думаю, что он сможет сыграть с «Коламбусом» 5 января, но я надеюсь, что после этого матча он перейдет в статус «возвращение в ближайшие дни». Наш тренерский штаб ориентируется на середину января», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.
Кучеров восстанавливается от травмы нижней части тела, он не выходил на лед в официальных матчах с 16 октября. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 3 матчах и набрал 4 (1+3) очка.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/lightning/news/burns-three-things-we-learned-from-another-loss-to-the-new-york-rangers/c-329423470
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю