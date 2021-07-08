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Василевский заявил, что весь состав «Тампы» заслужил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

09:59
Андрей Василевский (справа). Фото USA Today Sports
Андрей Василевский (справа). Фото USA Today Sports
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал получение «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку по итогам плей-офф НХЛ.

«Я не могу в это поверить. Очевидно, что вся наша команда заслужила этот приз. Пять матчей на ноль в плей-офф — это заслуга команды. Мы четыре раза подряд не пропускали в решающих матчах серий, это невероятно. Дело не во мне, дело в команде. Не слышал, что меня назвали обладателем «Конн Смайт», думал, награду дадут Кучерову. Очень удивился, одноклубники подтолкнули меня, чтобы я забрал трофей», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, а Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/tampa-bay-lightning-andrei-vasilevskiy-wins-conn-smythe-trophy/c-325597644?tid=325479796

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Иван Торопцев все материалы автора

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