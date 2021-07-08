Прайс занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше плей-офф НХЛ в истории «Монреаля»
09:50
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал 622 сэйва в плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.
33-летний канадец занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории «Канадиенс». Прайс уступил лишь Кену Драйдену, который сделал 648 сэйвов в плей-офф сезона-1970/1971.
While he was unable to stop the Lightning juggernaut through Gms 1-3 of the 2021 #StanleyCup Final, Carey Price performed excellently over the last 2. Nonetheless, his team fell 1-0 Wednesday to end a deep playoff run that has him sitting 2nd on this list of @CanadiensMTL goalies pic.twitter.com/Fg1FaAGw3X— StatsCentre (@StatsCentre) July 8, 2021
Сегодня, 8 июля, «Монреаль» уступил «Тампе» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 1-4).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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