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Прайс занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше плей-офф НХЛ в истории «Монреаля»

09:50
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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал 622 сэйва в плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.

33-летний канадец занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории «Канадиенс». Прайс уступил лишь Кену Драйдену, который сделал 648 сэйвов в плей-офф сезона-1970/1971.

Сегодня, 8 июля, «Монреаль» уступил «Тампе» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 1-4).

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей