Прайс занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше плей-офф НХЛ в истории «Монреаля»

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал 622 сэйва в плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.

33-летний канадец занял второе место по количеству сэйвов в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории «Канадиенс». Прайс уступил лишь Кену Драйдену, который сделал 648 сэйвов в плей-офф сезона-1970/1971.

While he was unable to stop the Lightning juggernaut through Gms 1-3 of the 2021 #StanleyCup Final, Carey Price performed excellently over the last 2. Nonetheless, his team fell 1-0 Wednesday to end a deep playoff run that has him sitting 2nd on this list of @CanadiensMTL goalies pic.twitter.com/Fg1FaAGw3X — StatsCentre (@StatsCentre) July 8, 2021

Сегодня, 8 июля, «Монреаль» уступил «Тампе» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 1-4).