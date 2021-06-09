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Василевский выделил ключевой момент последнего матча серии против «Каролины»

08:59
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский назвал ключевой момент пятого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:0). Голкипер выделил эпизод, в котором он отразил бросок форварда «Харрикейнз» Винсента Трочека, после чего «Лайтнинг» удалось убежать в ответную атаку и открыть счет.

«Я просто пытался как можно скорее переместиться вдоль линии. У Трочека получился хороший, неудобный бросок. Шайба крутилась. Но я отразил ее ловушкой. А сразу после этого мы забили. Будем считать, что мы с ребятами помогли друг другу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.

Благодаря победе в пятом матче «Тампа» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой пятой встречи с «Харрикейнз».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tampa-vyshla-v-polufinal-kubka-stehnli/c-325261224

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