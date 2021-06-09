Василевский признан первой звездой матча «Каролина» — «Тампа»
04:28
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф «Каролина» — «Тампа» (0:2). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».
Первой звездой встречи признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил все 29 бросков по своим воротам.Второй звездой стал нападающй Брэйден Пойнт, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Росс Колтон, отметившийся одним голом.
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