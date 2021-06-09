Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф «Каролина» — «Тампа» (0:2). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».

Первой звездой встречи признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающй Брэйден Пойнт, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Росс Колтон, отметившийся одним голом.