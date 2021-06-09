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Форвард «Тампы» Пойнт похвалил Василевского за игру в последнем матче серии против «Каролины»

08:40
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Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт похвалил российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского за игру в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:0).

«Он выручал нас весь год. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Василевский провел еще одну великолепную игру», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пойнта.

Благодаря победе «Тампа» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-1 и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ. Василевский был признан первой звездой пятого матча серии, а также установил рекорд лиги, став первым вратарем в истории, которому удалось завершить три серии Кубка Стэнли подряд играми без пропущенных голов.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tampa-vyshla-v-polufinal-kubka-stehnli/c-325261224

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Иван Торопцев все материалы автора
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