Василевский в ярости выбросил шлем после поражения в финале Кубка Стэнли

«Тампа» в финале Кубка Стэнли проиграла «Колорадо» со счетом 2-4 в серии.

После шестого матча вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский в подтрибунном помещении бросил шлем в стену.

«Тампа» в третий раз подряд играла в финале Кубка Стэнли. Два раза она становилась победителем. Для «Колорадо» это третий Кубок Стэнли в истории (1996, 2001).