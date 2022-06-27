Защитник «Колорадо» Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

23-летний канадец вместе с «Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли, в финале обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.

В минувшем плей-офф Макар провел 20 матчей, в которых набрал 29 (8+21) очков.

«Конн Смайт Трофи» вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ.