Момент утра: радость игроков «Колорадо» после финальной сирены и победы в Кубке Стэнли

«Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2:1 и выиграл серию, завоевав свой первый трофей с 2001 года.

Для «Эвеланш» это третий кубок в истории клуба: ранее команда пообедала в 1996 и 2001 годах.

Вот так хоккеисты «Колорадо» встретили первые секунды своего чемпионства.