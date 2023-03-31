Василевский признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Андрей Василевский признан третьей звездой встречи. 28-летний россиянин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Стивен Стэмкос, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку нападающий Пэт Марун, оформивший дубль.