«Тампа-Бэй» выиграла у «Вашингтона». Василевский сделал 30 сэйвов

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«Тампа-Бэй» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

«Тампа» набрала 94 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке — 77 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Киллорн — 24 (бол., Сергачев, Стэмкос), 9:20 — 1:0. Стэмкос — 32 (Белльмар), 19:57 — 2:0. Смит — 7 (Кузнецов, Сандин), 36:10 — 2:1. Марун — 4 (Чирелли), 44:30 — 3:1. Марун — 5 (Чирелли, Киллорн), 56:28 — 4:1. Чернак — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 5:1.

Вратари: Василевский — Кемпер (57:27 — 58:06).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (13+9+12) — 31 (8+10+13).

Наши: Кучеров (17.28/2/0), Сергачев (21.21/1/-1) — Алексеев (15.49/0/-1), Кузнецов (14.11/0/0), Овечкин (21.09/2/-3).

31 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.