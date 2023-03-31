«Детройт» победил «Каролину»

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«Детройт» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

Российский форвард гостей Андрей Свечников пропустил встречу из-за травмы колена.

«Детройт» с 75 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Каролина» располагается на 2-й строчке — 103 очка.