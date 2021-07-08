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Василевский признан первой звездой пятого матча финала Кубка Стэнли

06:21
8 июля. «Тампа» — «Монреаль» — 1:0. Андрей Василевский с «Конн Смайт Трофи». Фото Twitter
8 июля. «Тампа» — «Монреаль» — 1:0. Андрей Василевский с «Конн Смайт Трофи». Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (1:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский вратарь Андрей Василевский. 26-летний россиянин отразил все 22 броска по своим воротам. Его признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

Второй звездой матча признан автор единственного гола Росс Колтон. Замкнул тройку лучших нападающий Барклай Годроу, отметившийся тремя бросками, пятью силовыми приемами и тремя блок-шотами.

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Евгений Козинов все материалы автора

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