Василевский признан первой звездой пятого матча финала Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (1:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский вратарь Андрей Василевский. 26-летний россиянин отразил все 22 броска по своим воротам. Его признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

Второй звездой матча признан автор единственного гола Росс Колтон. Замкнул тройку лучших нападающий Барклай Годроу, отметившийся тремя бросками, пятью силовыми приемами и тремя блок-шотами.