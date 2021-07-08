Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (1:0) в 5 матче финальной серии плей-офф НХЛ. «Молнии» выиграли серию 4-1 и второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли.

«Тампа» была фаворитом в этой серии изначально. Для «Монреаля» попадание в финал — это большое достижение, но там не хватило опыта и таланта. Команда у них молодая. «Тампа» заслужила второй кубок подряд, выступили здорово. Кучеров сыграл во всей серии плей-офф очень здорово. Думаю, отдых пошел ему на пользу. Сергачев тоже сыграл здорово, а Василевский снова был как стена.

Никита же вообще вошел в историю российского хоккея. Он набирал сумасшедшие показатели в прошлых регулярных чемпионатах, теперь здорово отыграл в плей-офф, взял второй кубок Стэнли подряд. При этом он один из самых звездных игроков всей лиги, это большой успех", — сказал Каспарайтис «СЭ».

Кучеров стал лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша плей-офф с 32 очками (8+24) в 22 матчах.