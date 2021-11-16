Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1). 27-летний россиянин отразил 23 броска из 24.

Второй звездой признан нападающий «Лайтнинг» Энтони Сирелли, набравший одну из шайб команды.

Замкнул тройку лучших защитник «Тампы» Виктор Хедман, в у которого 2 голевые передачи и коэффициент полезности «+2».