Василевский признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
06:04
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1). 27-летний россиянин отразил 23 броска из 24.
Второй звездой признан нападающий «Лайтнинг» Энтони Сирелли, набравший одну из шайб команды.
Замкнул тройку лучших защитник «Тампы» Виктор Хедман, в у которого 2 голевые передачи и коэффициент полезности «+2».
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