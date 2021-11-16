39-летний Энди Грин провел 1000-й матч в НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Тампе» (1:4).

Защитник «островитян» Энди Грин провел 1000-й матч в лиге. 39-летний американец выступает за команду из Нью-Йорка с февраля 2020 года, перейдя из «Нью-Джерси».

Грин провел 14 сезонов за «Нью-Джерси» и занимает шестое место по количеству матчей за команду (923). За свою карьеру в НХЛ защитник набрал 255 (50+205) очков.