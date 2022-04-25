«Вашингтон» по буллитам уступил «Торонто», Овечкин из-за травмы не смог завершить встречу

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Торонто» со счетом 3:4.

На шайбы Ти Джея Оши, Ларса Эллера и Маркуса Йоханссона «Мэйпл Ливз» ответили точными бросками Ильи Любушкина, Ильи Михеева и Джейсона Спеццы. В серии буллитов победный бросок реализовал Александр Керфут.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела в начале третьего периода и не смог продолжить встречу.