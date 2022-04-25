Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 8:4.

В составе «Лайтнинг» 5 (2+3) очков набрал Никита Кучеров, 4 (2+2) очка у Стивена Стэмкоса, Виктор Хедман оформил ассистентский покер, дубль у Ника Пола, еще по голу забили Брейден Пойнт и Каллан Фут. Вратарь Андрей Василевский отразил 35 бросков.

У «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по шайбе забросили Мэйсон Марчмент и Брэндон Монтор. Голкипер Сергей Бобровский появился в воротах при счете 3:5, заменив Спенсера Найта, и отразил 13 бросков.

Форвард «Тампы» Михаил Сергачев разбил лицо в драке с нападающим «Флориды» Сэмом Беннеттом.

После этого матча «Тампа» со 106 очками занимает пятое место в Восточной конференции. «Флорида» прервала свою победную серию из 13 матчей и со 120 очками занимает первое место на Востоке.