«Вашингтон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Вашингтон Кэпиталз»

Город: Вашингтон, округ Колумбия (США)

Год основания: 1974

Главный тренер: Спенсер Карбери

Капитан: Александр Овечкин

Домашняя арена (вместимость): Кэпитал Уан-Арена (18 506)

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный

«Вашингтон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Вашингтон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Вашингтон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в субботу, 14 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена» игрой против «Питтсбурга». Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Вашингтон»: календарь матчей в октябре 2023

14 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

17 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Калгари»

19 октября. 2.00. «Оттава» — «Вашингтон»

22 октября. 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

25 октября. 1.00. «Вашингтон» — «Торонто»

26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

30 октября. 0.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Календарь матчей «Вашингтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Вашингтона»

Спенсер Карбери (41 год) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист признавался лучшим тренером сначала в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), затем — в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Ранее работал в системе «Вашингтона», в мае 2023 года занял пост главного тренера «Кэпиталз». Стал самым молодым тренером лиги перед стартом сезона.

Российские хоккеисты «Вашингтона»

Александр Алексеев (защитник)

Евгений Кузнецов (нападающий)

Александр Овечкин (нападающий)

Иван Мирошниченко (нападающий)

Богдан Тринеев (нападающий)

«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»