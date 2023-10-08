«Вашингтон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Вашингтон Кэпиталз»
Город: Вашингтон, округ Колумбия (США)
Год основания: 1974
Главный тренер: Спенсер Карбери
Капитан: Александр Овечкин
Домашняя арена (вместимость): Кэпитал Уан-Арена (18 506)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Вашингтон»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017).
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
«Вашингтон»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Вашингтон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в субботу, 14 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Кэпитал Уан-Арена» игрой против «Питтсбурга». Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).
«Вашингтон»: календарь матчей в октябре 2023
14 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
17 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Калгари»
19 октября. 2.00. «Оттава» — «Вашингтон»
22 октября. 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
25 октября. 1.00. «Вашингтон» — «Торонто»
26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
30 октября. 0.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
Календарь матчей «Вашингтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Вашингтона»
Спенсер Карбери (41 год) начал тренерскую карьеру в 2010 году. Канадский специалист признавался лучшим тренером сначала в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), затем — в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Ранее работал в системе «Вашингтона», в мае 2023 года занял пост главного тренера «Кэпиталз». Стал самым молодым тренером лиги перед стартом сезона.
Российские хоккеисты «Вашингтона»
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Александр Алексеев (защитник)
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Евгений Кузнецов (нападающий)
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Александр Овечкин (нападающий)
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Иван Мирошниченко (нападающий)
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Богдан Тринеев (нападающий)
«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -