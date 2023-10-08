«Торонто»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Торонто Мэйпл Ливз»
Город: Торонто, Онтарио (Канада)
Год основания: 1917
Главный тренер: Шелдон Киф
Капитан: Джон Таварес
Домашняя арена (вместимость): Скоушабэнк-арена (на 18 819)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
«Торонто»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Торонто» заняло четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции со 111 очками и стало вторым в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Мэйпл Ливз» в полуфинале Востока проиграли в серии «Флориде» (1-4).
«Торонто» 13 раз брал Кубки Стэнли в истории клуба. Последний трофей команда выиграла в 1967 году.
«Торонто»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Торонто» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду матчем против «Монреаля» на Scotiabank Arena в городе Торонто. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Мэйпл Ливз» на выезде закроют регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Тампой-Бэй» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Торонто»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 02:00 (мск). «Торонто» — «Монреаль»
15 октября. 02:00. «Торонто» — «Миннесота»
17 октября. 02:00. «Торонто» — «Чикаго»
20 октября. 02:00. «Флорида» — «Торонто»
22 октября. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
25 октября. 01:00. «Вашингтон» — «Торонто»
27 октября. 03:00. «Даллас» — «Торонто»
29 октября. 02:00. «Нэшвилл» — «Торонто»
Календарь матчей «Торонто» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Торонто»
Шелдон Киф (43 года) начал тренерскую карьеру с 2006 года. Канадский специалист ранее работал в командах «Пемброк Ламбер Кингз», «Су-Сент-Мари Грейхаундз» и в «Торонто Марлис».
Киф возглавляет «Мэйпл Ливз» с осени 2019 года. На текущий момент Шелдон является самым молодым тренером из всех команд НХЛ сезона 2023 / 2024.
Российские хоккеисты «Торонто»
- Илья Самсонов (вратарь)
- Вячеслав Пекса (вратарь)
- Дмитрий Овчинников (нападающий)
«Торонто»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -