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«Торонто»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Торонто» проведет первый матч в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября с «Монреалем»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккейный вратарь Илья Самсонов.
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Торонто Мэйпл Ливз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Торонто Мэйпл Ливз»
Город: Торонто, Онтарио (Канада)
Год основания: 1917
Главный тренер: Шелдон Киф
Капитан: Джон Таварес
Домашняя арена (вместимость): Скоушабэнк-арена (на 18 819)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический

«Торонто»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Торонто» заняло четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции со 111 очками и стало вторым в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Мэйпл Ливз» в полуфинале Востока проиграли в серии «Флориде» (1-4).

«Торонто» 13 раз брал Кубки Стэнли в истории клуба. Последний трофей команда выиграла в 1967 году.

«Торонто»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Торонто» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду матчем против «Монреаля» на Scotiabank Arena в городе Торонто. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Мэйпл Ливз» на выезде закроют регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Тампой-Бэй» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).

«Торонто»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02:00 (мск). «Торонто» — «Монреаль»

15 октября. 02:00. «Торонто» — «Миннесота»

17 октября. 02:00. «Торонто» — «Чикаго»

20 октября. 02:00. «Флорида» — «Торонто»

22 октября. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

25 октября. 01:00. «Вашингтон» — «Торонто»

27 октября. 03:00. «Даллас» — «Торонто»

29 октября. 02:00. «Нэшвилл» — «Торонто»

Календарь матчей «Торонто» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Торонто»

Шелдон Киф (43 года) начал тренерскую карьеру с 2006 года. Канадский специалист ранее работал в командах «Пемброк Ламбер Кингз», «Су-Сент-Мари Грейхаундз» и в «Торонто Марлис».

Киф возглавляет «Мэйпл Ливз» с осени 2019 года. На текущий момент Шелдон является самым молодым тренером из всех команд НХЛ сезона 2023 / 2024.

Российские хоккеисты «Торонто»

  • Илья Самсонов (вратарь)
  • Вячеслав Пекса (вратарь)
  • Дмитрий Овчинников (нападающий)

«Торонто»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Анахайм»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
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