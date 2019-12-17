«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:0. Дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+3», бросок в створ и блок-шот за 21.36 на льду (4.46 — в меньшинстве).

На счету Александра Овечкина «-2», 9 бросков и силовой прием за 24.51 (7.29 — в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и бросок за 22.05 (5.22 — в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, силовой прием и блок-шот за 24.33. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Робинсон — 4 (Тексье, Савар), 11:32 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (Нюквист, Дженнер), 40:32 — 2:0. Бьоркстранд — 9 (Харрингтон, Пик), 48:46 — 3:0.

Вратари: Корписало — Холтби (54:57 — 55:33, 55:47 — 59:28).

Штраф: 25 — 11.

Броски: 21 (14+2+5) — 30 (8+8+14).

Наши: Гавриков (21.36/1/+3) — Кузнецов (22.05/1/-1), Овечкин (24.51/9/-2), Орлов (24.33/1/0).

17 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.

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