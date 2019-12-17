«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», у Овечкина — 9 бросков в створ и «-2», у Гаврикова — «+3»
«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:0. Дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+3», бросок в створ и блок-шот за 21.36 на льду (4.46 — в меньшинстве).
На счету Александра Овечкина «-2», 9 бросков и силовой прием за 24.51 (7.29 — в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и бросок за 22.05 (5.22 — в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, силовой прием и блок-шот за 24.33. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Робинсон — 4 (Тексье, Савар), 11:32 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (Нюквист, Дженнер), 40:32 — 2:0. Бьоркстранд — 9 (Харрингтон, Пик), 48:46 — 3:0.
Вратари: Корписало — Холтби (54:57 — 55:33, 55:47 — 59:28).
Штраф: 25 — 11.
Броски: 21 (14+2+5) — 30 (8+8+14).
Наши: Гавриков (21.36/1/+3) — Кузнецов (22.05/1/-1), Овечкин (24.51/9/-2), Орлов (24.33/1/0).
17 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.
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