«Вашингтон» после вылета обратился к «Бостону»: «С вами никогда не бывает легко, ребята»

«Вашингтон» после поражения в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» обратился к сопернику.

«С вами никогда не бывает легко, ребята. Уважение вам и удачи в следующем раунде», — говорится в сообщении.

Never an easy go against you guys.



Respect and good luck next round, @NHLBruins pic.twitter.com/jQdp7YlzXf — Washington Capitals (@Capitals) May 24, 2021

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет 2-2).