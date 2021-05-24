«Вашингтон» после вылета обратился к «Бостону»: «С вами никогда не бывает легко, ребята»
06:14
«Вашингтон» после поражения в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» обратился к сопернику.
«С вами никогда не бывает легко, ребята. Уважение вам и удачи в следующем раунде», — говорится в сообщении.
Never an easy go against you guys.— Washington Capitals (@Capitals) May 24, 2021
Respect and good luck next round, @NHLBruins pic.twitter.com/jQdp7YlzXf
«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет 2-2).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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