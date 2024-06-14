Скиннер назвал фантастической игру Бобровского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер восхитился игрой российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

14 июня «пантеры» на выезде обыграли «Ойлерз» со счетом 4:3. Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Они допустили несколько серьезных ошибок, но Бобровский играл просто фантастически. Так что это огромная заслуга этого парня. Он был просто феноменален — действительно хорошо читал игру и совершал важные сейвы в нужное время», — заявил Скиннер.

В концовке третьего периода встречи Бобровский сделал эффектный сейв после того, как нападающий «Ойлерз» Райан Маклауд получил передачу от Коннора Макдэвида и попытался забросить шайбу в ворота соперника.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-0 в пользу «Флориды». Четвертый матч команд состоится в воскресенье, 16 июня.