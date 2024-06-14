Бобровский сделал эффектный сейв в конце третьего матча серии с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский спас ворота своей команды в концовке третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3).

В концовке третьего периода встречи нападающий «Ойлерз» Райан Маклауд получил передачу от Коннора Макдэвида, но в упор не смог поразить в ворота — Бобровский отразил бросок щитком.

«Пантерз» повели в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 16 июня.