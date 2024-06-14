«Эдмонтон» забросил третью шайбу в ворота «Флориды» в третьем матче финальной серии

«Эдмонтон» сократил до минимума отставание в счете в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 15-й минуте третьего периода форвард Райан Маклеод сделал счет 3:4. Ассистировали ему Бретт Кулак и Коннор Макдэвид.

Счет в финальной серии после двух матчей 2-0 в пользу «Пантерз».