«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ в ночь с 15 на 16 июня. Игра пройдет на многофункциональной арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Эдмонтон» — «Флорида» можно в матч-центре на нашем сайте. В России легальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Счет в серии — 3-0 в пользу «Пантерз». Если в четвертом матче команда из Санрайза победит, то впервые в истории клуба возьмет Кубок Стэнли. «Флорида» — второй год подряд выходит в финал плей-офф НХЛ. В прошлом году команда уступила «Вегасу» (1-4).

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