«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» выиграла у «Эдмонтона» (4:3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли и увеличила счет в серии — 3-0.

У «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннет, Александр Барков и Владимир Тарасенко. Голы «Ойлерз» на счету Уоррена Фогеле, Райана Маклеода и Филипа Броберга.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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