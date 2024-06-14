«Каролина» подписала новый контракт с Чатфилдом

Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на три сезона, за которые он заработает 9 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Чатфилд провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (8+14) очка. Также на его счету 2 результативные передачи в 11 играх плей-офф.