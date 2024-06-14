Тарасенко стал рекордсменом «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился голом в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3).

Для 32-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в финальных сериях Кубка Стэнли. Он является лидером среди всех действующих игроков «Пантерз» по этому показателю.

Всего в этом плей-офф НХЛ на Тарасенко набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах.